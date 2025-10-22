نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولات ميدانية مكثفة لمدير تعليم القاهرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالعملية التعليمية وتطوير مهارات النشء من خلال تحسين بيئات التعلم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة المعلمين، وتعزيز البيئة التعليمية الإيجابية، ووفقًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واصلت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، جولاتها الميدانية المكثفة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة غرب القاهرة التعليمية.

وكان في استقبالها الأستاذة هند عابدين مدير عام الإدارة، وعدد من مديري المدارس، حيث تفقدت خلال جولتها عددًا من المدارس التابعة للإدارة، شملت مدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة، ومدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات، ومدرسة أبو الفرج الابتدائية.

وخلال الجولة تابعت مدير المديرية سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، واطلعت على كتب التقييمات، وكشاكيل الطلاب، ودفاتر التحضير والغياب الخاصة بالمعلمين، كما اطمأنت على انتهاء تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وتحاورت الدكتورة همت أبو كيلة مع معلمي التربية العملي، مؤكدة على ضرورة الالتزام باللائحة المهنية والانضباط داخل الفصول، ومراعاة الضوابط التربوية التي تضمن تحقيق بيئة تعليمية إيجابية محفزة على التعلم.

وشددت مدير تعليم القاهرة على أن تحقيق منظومة تعليمية متكاملة يتطلب تضافر جهود جميع عناصر المنظومة التعليمية من معلمين وطلاب وإدارات، متمنية لجميع العاملين بالتربية والتعليم وطلاب المدارس دوام التوفيق والنجاح.

واختتمت جولتها بالتأكيد على أن العلم هو الوسيلة الوحيدة التي ترتفع بها مراتب الإنسان، وأن تطوير التعليم هو أساس بناء الوطن وتقدمه.