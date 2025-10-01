نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تشارك ببث حي لعملية مناظير دقيقة في المؤتمر الدولي الثاني بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دورها الريادي على الساحة الطبية الدولية، شاركت جامعة حلوان في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمناظير التداخلية الذي نظمته جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، بحضور نخبة من كبار الأساتذة والمتخصصين من مختلف دول العالم.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان من خلال بث حي ومباشر من مستشفى بدر الجامعي لعملية دقيقة لشق عضلة المريء بالمنظار (POEM)، أجراها الدكتور أحمد مدكور، أستاذ مساعد الأمراض المتوطنة ، وحالة لاستئصال ورم من القولون قام بها الدكتور عمرو الفولي استاذ مساعد الأمراض المتوطنة بكلية الطب، مما مثل إضافة علمية بارزة داخل فعاليات المؤتمر.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذه المشاركة تعكس التميز الطبي للجامعة، قائلًا: "إن تقديم هذا النموذج الطبي المتطور على منصة دولية كبرى مثل مؤتمر جدة يعكس قدرات أطباء جامعة حلوان، ويدلل على المكانة العلمية المتقدمة التي وصلت إليها الجامعة. نحن فخورون بما حققه أساتذتنا من إنجازات علمية وعملية تضع الجامعة في موقع ريادي على الخريطة الطبية إقليميًا وعالميًا."

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، عن اعتزازها بمشاركة الكلية في هذا الحدث الدولي المتميز، مؤكدة: "إن مساهمة أطبائنا في نقل خبراتهم أمام محفل علمي عالمي يبرهن على الكفاءة العالية والتدريب الراقي الذي تقدمه كلية الطب بجامعة حلوان. هذه الخطوة تمثل انعكاسًا واضحًا لاستراتيجيتنا في دعم البحث العلمي والابتكار الطبي، وتؤكد أننا نسير بخطى ثابتة نحو الريادة."

وقد لاقت مشاركة جامعة حلوان إشادة كبيرة من المشاركين بالمؤتمر، الذين أثنوا على المستوى الاحترافي في إدارة البث المباشر وتنفيذ العملية، معتبرين أنها تجسيد لمدى التطور الذي يشهده قطاع المناظير التداخلية في مصر، وقدرة الكفاءات الوطنية على المنافسة في أكبر المحافل العلمية.