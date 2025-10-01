أخبار مصرية

محافظة الجيزة: حملات موسعة لرفع الإشغالات وتحسين كفاءة النظافة بشوارع كعابيش وأحمد حمدي والترابيع

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل في تنفيذ حملة موسعة بالقطاع الشمالي استهدفت عددًا من الشوارع والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة أعمال رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام إزالة 300 حالة اشغال للمحال والمقاهي  بشوارع كعبيش، الشهيد أحمد حمدي، والترابيع، إلى جانب رفع السيارات المتهالكة والمتروكة لتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين السيولة المرورية.
كما تضمنت الحملة رفع كفاءة النظافة وأعمال التجريد بعدد من الأنفاق الحيوية، وهي نفق كعبيش، ونفق الترابيع، ونفق الشهيد أحمد حمدي، بما يسهم في تعزيز السيولة المرورية وإضفاء مظهر حضاري يليق بالمحافظة.
وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالاستمرار في تنفيذ الحملات اليومية المكثفة بكافة القطاعات، لضمان رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
قام بالإشراف على الحملة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، وشرطة المرافق، إلى جانب إدارات الاشغالات والمتابعة والجهات المعنية.

IMG-20251001-WA0052
IMG-20251001-WA0060
IMG-20251001-WA0061
IMG-20251001-WA0062
IMG-20251001-WA0063
IMG-20251001-WA0056
IMG-20251001-WA0064
IMG-20251001-WA0053
IMG-20251001-WA0054
IMG-20251001-WA0051
IMG-20251001-WA0050
IMG-20251001-WA0059
IMG-20251001-WA0057
IMG-20251001-WA0055
IMG-20251001-WA0058
FB_IMG_1759333650791
IMG-20251001-WA0049
IMG-20251001-WA0048
محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

