نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الدويري”: مصر لم تكن تعلم بطوفان الأقصى وما يقال عن هذا الأمر افتراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن عملية طوفان الأقصى كانت عملية نوعية غير مسبوقة ولكن غير محسوبة، والرد الإسرائيلي كان نوعي غير مسبوق ومحسوب، ونتجه عنه دمار غزة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لم تكن تعلم بهذا الأمر، وكل ما يثار عن أن مصر كانت تعلم بـ7 أكتوبر افتراء، مؤكدا أن قيادة حماس في الخارج لم تكن تعلم بهذا الأمر، وليس لمصر علاقة بالأمر نهائيا.