وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: طوفان الأقصى كان كارثة على حماس

أحمد جودة - القاهرة - لو عاد بها الزمن لن تتخذ هذا القرار

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن حماس اليوم إذا عادت بها الأمور والأيام، وأعادت النظر في تجربة عملية طوفان الأقصى لن تقوم بها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، "نتائج طوفان الأقصى لم تكن تتوقعها حماس، فهي نتائج كارثية على حماس نفسها".

وتابع: "قد يكون بعض قيادات حماس لا يهمهم القضية الفلسطينية لكنها كانت نتائج كارثية على حركة حماس وقدراتها العسكرية وقياداتها العسكرية والسياسية بما تم من تدمير وتصفية".