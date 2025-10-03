أخبار مصرية

وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: كان هناك أصوات داخل حماس مع استمرار الانقسام وأخرى ضده

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه كان هناك أكثر من صوت داخل حماس، فقد كان هناك صوت مع الانقسام وأن يستمر لأن حماس تقوى لأنهم المسيطرين وهم البديل.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن الطرف الآخر كان عقلاني يرى أن الأمر ليس بهذه السهولة وكانت الغلبة في الصوت الذي يرى الانقسام ضروري.

