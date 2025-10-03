نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الدويري”: الجهاد الإسلامي حركة وطنية ولها رؤيتها الخاصة ومتوافقة تماما مع الموقف المصري في المصالحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن مصر تعاملت مع حركة الجهاد الإسلامي منذ بدايتهم، ومنذ أن كانت في إيران وبعد عودة الدكتور رمضان شلح من أمريكا، حيث كان يدرس الاقتصاد في الجامعة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حركة الجهاد الإسلامي حركة وطنية، ولها رؤيتها الخاصة، فلا تعترف بإسرائيل، والتسوية السياسية لا تتماشى معها، وهي حركة مقاومة وليس لها أجندة سياسية.

وتابع الدويري، أنها كانت تمشي مع حماس في موضوع المقاومة، ولكن لم يحسب على الجهاد الإسلامي أنها كانت عقبة أو حجر عثرة في طريق المصالحة، وكانت متوافقة تماما مع الموقف المصري في المصالحة وإنهاء الانقسام.