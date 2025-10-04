نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الهيئة الوطنية للانتخابات تعتمد الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، منذ قليل، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدا لاعلانه فى مؤتمر صحفى اليوم، والذى تضمن إجراء الانتخابات على مرحلتين وكذا تحديد موعد فتح باب الترشح، وكافة المواعيد الاجرائية للانتخابات.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات عقد اليوم اجتماعا هاما، لمناقشة التقرير النهائي الذى أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات الواجب أن يتقدم بها راغب الترشح لمجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي والتى تتمثل فى الاتى:

*بيان السيرة الذاتية، والذي يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.

*صحيفة الحالة الجنائية التي توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.

*بيان الانتماء السياسي لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.

*إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

*شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

*شهادة تُثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.

*إيصال إيداع التأمين، والمحدد ب 30 ألف جنيه يُودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.

*حساب شخصي في أحد البنوك المصرية.

*كشف طبي صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

*المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.