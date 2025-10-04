نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء: توجيه المساعدات للمتضررين من غمر مياه النيل بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أراضي طرح النهر تعتبر أراضي لا يجوز الزراعة أو البناء عليها، مشددًا على حرص الدولة على تطبيق القوانين الخاصة بهذه الأراضي.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أنه تابع مع محافظ المنوفية تطورات غمر الأراضي بالمياه نتيجة فيضان النيل، موجهًا بتقديم المساعدات والإعانات للمتضررين من هذه الظاهرة، مؤكدًا أن الأراضي التي غمرت بالمياه تعود ملكيتها للدولة وتخضع لإدارتها.