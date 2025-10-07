نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر العيني ينظم ورشة عمل متخصصة حول قياس التنفس لتعزيز كفاءة الأطباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص كلية الطب قصر العيني بجامعة القاهرة على تطوير المنظومة التدريبية ورفع كفاءة الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، نظمت الكلية ورشة عمل متخصصة حول قياس التنفس تحت عنوان:

«إتقان قياس التنفس: التقنيات، التفسير، والتطبيقات السريرية»، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور عمر أحمد عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع شركة "تقنية" للأجهزة الطبية.

جاءت الورشة ضمن سلسلة الأنشطة التدريبية التي تنفذها وحدة اللياقة والتأهيل بالكلية، في إطار خطتها الرامية إلى صقل مهارات الأطباء وتنمية خبراتهم العملية في مجالات الطب المهني والبيئي. وشارك في تقديم البرنامج العلمي نخبة من الأساتذة المتميزين، هم:

الأستاذة الدكتورة سوسن فاروق هلال – أستاذ الطب المهني والبيئي ومدير وحدة اللياقة والتأهيل،

والأستاذة الدكتورة غادة حسام الدين الشريف – أستاذ الطب المهني والبيئي ونائب مدير الوحدة،

والدكتورة نهال حلمي – مدرس الطب المهني والبيئي،

والأستاذة غادة سعيد حسين – زميل العلاج الطبيعي بوحدة اللياقة والتأهيل.

وشهدت فعاليات الورشة حضورًا مكثفًا من شباب الأطباء، حيث شارك ما يقرب من 80 طبيب امتياز إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين من جامعات طنطا وعين شمس وأسيوط، فضلًا عن مجموعة من أطباء العلاج الطبيعي، ومشاركة فاعلة من أساتذة قسم الطب المهني والبيئي بكلية الطب جامعة القاهرة، من بينهم:

الأستاذة الدكتورة إيناس فوزي جاب الله – رئيس القسم،

والأستاذ الدكتور محمد البشلاوي،

والأستاذة الدكتورة داليا إسماعيل عطية – الرئيس السابق للقسم ومدير وحدة اللياقة والتأهيل الأسبق،

والأستاذة الدكتورة سحر فرحات،

والأستاذة الدكتورة منال حسن أحمد – مدير وحدة المخلفات،

والأستاذة الدكتورة نيفين منصور،

والأستاذة الدكتورة عائشة سمير – نائب مدير المركز القومي للسموم،

والأستاذة الدكتورة داليا عبد الحميد شاكر.

وفي تصريح له خلال الورشة، أكد الأستاذ الدكتور عمر أحمد عزام أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام كلية الطب – قصر العيني بدورها المجتمعي في دعم التدريب الطبي المستمر، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى دومًا إلى تخريج أطباء مؤهلين علميًا ومهاريًا وقادرين على مواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثة في المجال الطبي.

من جانبها، أوضحت الأستاذة الدكتورة سوسن فاروق هلال أن وحدة اللياقة والتأهيل تعمل على تنفيذ خطة تدريبية طموحة تهدف إلى تقديم برامج نوعية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأطباء وإثراء خبراتهم التطبيقية، مؤكدة أن الورشة جاءت في إطار رؤية الكلية لتعزيز التعليم العملي وربط التدريب الميداني بالواقع الإكلينيكي.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود كلية الطب – قصر العيني في تحقيق التميز الأكاديمي والمهني، وتفعيل الشراكة بين الكلية وشركات الأجهزة الطبية لتوفير أحدث التقنيات التدريبية، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية والتعليم الطبي في مصر.