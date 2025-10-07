نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الخميس المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل عن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس المقبل الموافق 9 أكتوبر 2025، وذلك بدلًا من يوم الإثنين 6 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح القرار أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر عن هذا اليوم، أو يُمنح يومًا آخر بديلًا بناءً على طلب كتابي يُحفظ في ملفه الخاص، وذلك طبقًا لأحكام القانون.

وأصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم (19) لسنة 2025 بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل هذه الإجازة الرسمية، تنفيذًا للمادة (129) من القانون، التي تنص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة قطاعات الدولة تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية منها.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، على ضرورة التزام جميع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات بنشر التعليمات الخاصة بالكتاب الدوري وتنفيذها في مواقع العمل والإنتاج، ضمانًا لتطبيق القرار في جميع المنشآت الخاصة.

وبذلك يحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة رسمية يوم الخميس 9 أكتوبر، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر العظيم، أسوة بالعاملين في أجهزة الدولة والقطاع العام.