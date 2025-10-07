نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بالرقم القومي" الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة أكتوبر 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة أكتوبر 2025 بجميع المحافظات تسهيلًا على المتقدمين، ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء الأسر خاصة ذو الدخل المحدود ورفع العبء عنهم بجانب مساعدتهم على تحمل أزمة غلاء الأسعار، حيث تحرص الدولة المصرية على تلبية احتياجات شعبها بالأخص الغير قادرين على توفير متطلباتهم الأساسية ولهذا توجد هناك مجموعة من الشروط التي وفقًا لها يتم قبول ورفض طلبات المتقدمين.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة أكتوبر 2025

أتاحت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة أكتوبر 2025 بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته الوزارة، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في العناصر التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني.

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

الضغط على خانة استعلام.

ادخال الرقم القومي بشكل صحيح.

النقر على خانة بحث ثم الانتظار قليلًا حتى ظهور جميع التفاصيل على الشاشة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2025 لشهر أكتوبر

من المحدد أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2025 مع الزيادة الأخيرة على مستوى المحافظات في يوم 15 من كل شهر ميلادي، وتبلغ هذه الزيادة 25% لكل المستفيدين مما يعكس جهود الحكومة لرفع قيمة الدعم لمساندة الفئات المستحقة على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجههم، ويتاح لهم سحب المعاش عبر أحد منافذ الصرف المعتمدة.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025

لكي تضمن الوزارة منح الفئات المستحقة هذا الدعم قامت بوضع مجموعة من الشروط، وهي كالتالي: