عاجل- مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعات جديدة وتوفيق أوضاع 160 كنيسة ومبانٍ تابعة في الاجتماع الحادي والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعات جديدة وتوفيق أوضاع 160 كنيسة ومبانٍ تابعة في الاجتماع الحادي والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الحادي والستين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش عددًا من الملفات الحيوية ووافق على عدة قرارات مهمة تمس التعليم، والخدمات، والكنائس، والاستثمار.

إنشاء جامعات جديدة لدعم منظومة التعليم العالي

في إطار توجه الدولة لتوسيع فرص التعليم الجامعي وتوفير برامج عالمية داخل مصر، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة "العاصمة الدولية للتعليم"، ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استضافة فروع لجامعات دولية وهي:

جامعة كوين مارجريت

جامعة أدنبرة نابيير

وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم برامج تعليمية بمعايير دولية تشمل مجالات: إدارة الأعمال، الفنون، الإعلام، التكنولوجيا، الهندسة، العلاج الطبيعي، علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.

وأكد مجلس الوزراء أن فروع الجامعات الجديدة ستعمل وفق نفس اللوائح والمعايير الأكاديمية المطبقة في الجامعات الأم، لضمان جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة للمنافسة العالمية.

جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية

كما وافق المجلس على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم "جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية"، وتضم كليات:

الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

ويشترط لبدء الدراسة بكلية الطب تشغيل المستشفى الجامعي أولًا لضمان التدريب العملي للطلاب.

وتمنح الجامعة درجات الليسانس والدبلومات والماجستير والدكتوراة في التخصصات المختلفة.

مجمع معاهد أزهرية جديد بالمعصرة

وافق مجلس الوزراء على استصدار التراخيص الخاصة بمباني مشروع إنشاء مجمع معاهد أزهرية على مساحة تبلغ 4858 مترًا مربعًا أمام طريق الأوتوستراد، وذلك بعد التأكد من السلامة الإنشائية للأرض لصالح الأزهر الشريف.

توفيق أوضاع 160 كنيسة ومبنى

وفي إطار جهود الدولة لدعم حرية العبادة وتنظيم دور العبادة، وافق المجلس على توصيات اللجنة الرئيسية لتوفيق أوضاع الكنائس بشأن 160 كنيسة ومبنى تابعًا.

وبذلك يصل إجمالي ما تم توفيق أوضاعه منذ بدء عمل اللجنة إلى 3613 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، تأكيدًا لنهج الدولة في ترسيخ مبادئ المواطنة والوحدة الوطنية.

قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار

وافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأحاله إلى مجلس النواب، بهدف ضبط الأسواق وضمان المنافسة العادلة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

تخصيص أراضٍ لخدمة التنمية في الوادي الجديد

كما وافق المجلس على استنزال مساحة 97.7 فدان شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد من الأراضي المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتعود إلى ملكية الدولة الخاصة، نظرًا لتداخلها مع الحيز العمراني لقرية العين، بما يساهم في خدمة التوسع العمراني والتنمية المحلية.