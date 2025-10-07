وزير الخارجية يشكر سامح شكري لوضعه أسس حملة ترشيح خالد العناني لليونسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - بمناسبة انتخاب الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو، يتقدم د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج بخالص الشكر والتقدير للسيد وزير الخارجية السابق سامح شكرى الذي وضع أسس حملة الترشيح المصري وقاد جهود وزارة الخارجية في المراحل الأولي التأسيسية للحملة.

كما يعرب عن تقديره وشكره لأعضاء حملة الترشيح بوزارة الخارجية، ووفدنا الدائم لدي اليونسكو في باريس، والقطاع متعدد الأطراف بوزارة الخارجية على ما بذلوه من جهد مكثف على مدار عامين ونصف فى الحملة الانتخابية للترويج للمرشح المصرى.



كما اعرب وزير الخارجية عن تقديره للأشقاء في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والسفارات المعتمدة في الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي على الدعم الواسع الذى قدموه للمرشح المصرى خلال حملته الانتخابية.

وقد أشاد وزير الخارجية فى هذا الإطار بالجهود الحثيثة والنشطة التى بذلتها السفارات المصرية بالخارج على مدار ٣٠ شهرا ومساهمتها فى حشد التأييد الدولى للمرشح المصرى مما اسفر عن دعم دولى كاسح وغير مسبوق فى تاريخ انتخابات اليونسكو.