عاجل- مدبولي من تلال الفسطاط: لا زيادة في أسعار البنزين حاليًا.. وانخفاض التضخم إلى 8% في 2026

مدبولي من تلال الفسطاط: لا زيادة في أسعار البنزين حاليًا.. وانخفاض التضخم إلى 8% في 2026

تطوير شامل لمنطقة الفسطاط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط وصل إلى مراحله النهائية، مشيرًا إلى أنها ستكون أكبر حديقة عامة في الشرق الأوسط، لتعود القاهرة القديمة إلى مكانتها التاريخية والحضارية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من قلب الحديقة بعد التطوير، أن المنطقة كانت منذ أكثر من ثلاث سنوات تمركزًا لمناطق غير آمنة، ومستوى الحياة بها لم يكن آدميًا، وكانت إحدى البؤر التي تُلقى فيها مخلفات القاهرة، قبل أن تتحول إلى نموذج للتنمية الحضرية المتكاملة.

لا قرارات بزيادة أسعار البنزين

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن زيادة أسعار البنزين حتى الآن، لافتًا إلى أن الدولة تتابع عن كثب تطورات الأسعار العالمية وسوق الطاقة المحلي، بما يحقق التوازن بين حماية المواطن والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

توقعات بانخفاض التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية

وأضاف مدبولي أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن ينخفض إلى نحو 8% خلال النصف الثاني من عام 2026، بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبعها الدولة، والإصلاحات المستمرة في مختلف القطاعات.

مصر ودورها الإقليمي

وأكد رئيس الوزراء أن تماسك وقوة الدولة المصرية قائم على تلاحم الجيش والشعب، مشيرًا إلى أن مصر تواصل أداء دورها الإقليمي الفاعل لتحقيق الهدف الأسمى بوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.