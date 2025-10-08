أخبار مصرية

وزير الداخلية: القوات المسلحة مهد البطولات والتضحيات في حماية الوطن

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا مهد البطولات والتضحيات، مشيدًا بدورها التاريخي في حماية الوطن وصون مقدراته.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، حيث وجه الوزير تحية تقدير واعتزاز إلى القوات المسلحة الباسلة لما تبذله من جهود وتضحيات من أجل أمن واستقرار الوطن.

وأضاف وزير الداخلية أن خريجي أكاديمية الشرطة تسلحوا بالعلم والمعرفة، ليكونوا على قدر المسؤولية الوطنية في أداء واجبهم، ضمن منظومة أمنية متكاملة تعمل على حماية أمن المواطن وتعزيز استقرار الدولة المصرية.

