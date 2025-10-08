نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: حرب غزة مستمرة منذ عامين ومصر تواصل جهودها لإنهاء المعاناة الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب غزة دخلت عامها الثاني منذ اندلاعها في عام 2023، مشيرًا إلى أنها إحدى أقسى الحروب التي تمر بها المنطقة لما تشهده من دمار ومعاناة إنسانية كبيرة يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، أن مصر لم تتوقف يومًا عن بذل الجهود المكثفة من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، فضلًا عن احتواء تداعيات الأزمة المتفاقمة التي أثرت على الاستقرار الإقليمي.

وشدد الرئيس على أن مصر ستظل دائمًا داعمة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحًا أن التحركات السياسية والإنسانية المصرية تنطلق من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القاهرة تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل إنهاء معاناة المدنيين في غزة وتحقيق التهدئة الشاملة.