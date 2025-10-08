نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يهنئ أكاديمية الشرطة بمرور 50 عامًا على إنشائها ويدعو لتعزيز التلاحم بين مؤسسات الدولة والشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائها، متمنيًا لقيادتها وضباطها وطلابها مزيدًا من التوفيق والتقدم في أداء رسالتهم الوطنية، مؤكدًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو الأمن والاستقرار.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء: "الحمد لله رب العالمين على كل يوم يمر على بلدنا مصر بسلام وأمان".

ودعا الرئيس السيسي إلى دراسة مبادرة جديدة تتيح لطلاب الجامعات المصرية قضاء فترة معايشة داخل أكاديمية الشرطة أو الأكاديمية العسكرية لمدة أسبوع أو أكثر، بالتبادل مع زملائهم من أبناء الشرطة والقوات المسلحة، بهدف تعزيز روح التواصل والتآخي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المصري.

وأوضح الرئيس أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعميق الانتماء الوطني، وتطوير الأداء داخل المؤسسات الشبابية والعسكرية، مشددًا على ضرورة استمرار مثل هذه الأفكار التي تعزز وحدة الصف وتماسك الوطن.