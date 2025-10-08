نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصر، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية التنسيق المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي دعوة الرئيس السيسي في ظل الدور البارز الذي قامت به مصر خلال العامين الماضيين في رعاية مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ومساعيها المتواصلة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

وتعكس هذه الدعوة حرص القاهرة وواشنطن على تعزيز التعاون الثنائي ودعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، خصوصًا في ضوء الجهود المكثفة التي تُبذل حاليًا للتوصل إلى اتفاق دائم يضع حدًا للحرب في غزة.