نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي للمصريين: لا تقلقوا من أي تهديد.. محدش يقدر يعمل حاجة مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة قوية إلى الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواجهة أي تهديد أو تحدٍ، بفضل تماسك شعبها ووحدته خلف الدولة ومؤسساتها.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء: "ماتقلقوش من أى تحدى أو تهديد، طول ما إحنا مع بعض، كلنا مع بعض، أى تحدى بفضل الله ممكن نتجاوزه، وأى خطر هنقدر عليه.. مفيش حد يقدر يعمل حاجة مع مصر خالص".

وأضاف الرئيس أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها وتلاحم مؤسساتها الوطنية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القوات المسلحة والشرطة والشعب هو صمام الأمان الذي يحمي الوطن من أي محاولات للمساس باستقراره.

وأكد السيسي أن الدولة ماضية في طريقها بثبات نحو التنمية والبناء رغم كل التحديات، قائلًا إن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والإصرار على تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.