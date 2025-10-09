نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرم أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أوائل الدورات التدريبية الذين حققوا المراكز الأولى في دورات مركز التنمية المحلية بسقارة ومركز التنمية البشرية بديوان عام المحافظة عن العام 2024 / 2025، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير بيئة عمل طموحة لتشجيع وتحفيز العاملين بأجهزة المحافظة.

وذلك خلال احتفالية أقيمت اليوم الأربعاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد.

وهنأ محافظ الجيزة المكرمين متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا حرصه على دعم كل جهد من جانب العاملين لتطوير قدراتهم وتحسين آليات العمل بأجهزة المحافظة، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة أمام جميع العاملين للمشاركة في البرامج التدريبية ضمن خطط تنمية الموارد البشرية.

ووجه المحافظ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية ومدير إدارة التدريب ببحث احتياجات العاملين من الدورات والبرامج التدريبية غير المتوفرة بالمراكز والمعاهد الحكومية، والعمل على التعاقد مع الجهات المعتمدة لتوفير المزيد من فرص التطوير ورفع كفاءة العنصر البشري بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش المحافظ مع المكرمين محتوى الدورات التدريبية التي شاركوا بها، وأبدى اهتمامه بتطبيق المشروعات والأفكار التي تم إعدادها خلال تلك الدورات بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء داخل الإدارات المختلفة بالمحافظة. وحرص المحافظ على الاستماع إلى مقترحات الحضور ورؤيتهم لتطوير بيئة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا ببحثها والاستفادة منها ضمن خطط التطوير القادمة.

وأكد المهندس عادل النجار أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يمثل أحد أهم محاور تطوير العمل الحكومي بالمحافظة، مشددًا على أن بناء قدرات العاملين هو الأساس في تحقيق التميز المؤسسي ورفع كفاءة الأداء داخل الإدارات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في دعم برامج التدريب المستمر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل الحفل تكريم القائمين على العملية التدريبية للعام المالي 2024 / 2025، تقديرًا لجهودهم في دعم وتنفيذ برامج التدريب وتنمية مهارات العاملين، حيث تم تكريم كل من وائل محمد شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمشرف على الإدارة العامة للموارد البشرية، وسامية عبد الرازق أحمد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وهاني محمد صلاح وكيل الإدارة العامة للموارد البشرية، ونورا أبو سريع عبد العظيم مدير إدارة التدريب ومدير مركز تدريب التنمية البشرية بالديوان العام، ومحمد مجدي كامل محمد مسؤول إدارة التدريب، ومي حسام الدين زكي مسؤول إدارة التدريب.

كما تم تكريم أوائل الدورات التدريبية ضمن خطة التدريب بمركزي سقارة والتنمية البشرية بديوان عام المحافظة للعام 2024 / 2025، وهم زينب محمود عبد الله محمود، محمد سمير أحمد مصطفى، هشام مصطفى أمين سعد، نورا فاروق زكي علي، محمد عبد الشافي أحمد، شيماء ممدوح عبد الوهاب يوسف، إيريني صموئيل عازر بشاي، أمل محمود عبد الصادق عبد الحميد، محب حمدان عباس حسن، عبد المنعم محمد سيد محمد، نجلاء فتحي عبد الظاهر الحديدي، عبد الرحمن عبد العال محمود، نورا محمد عبد العظيم، نهاد عبد الرحمن أحمد علي، نبيل فوزي عبد الله الصياد، عبد الرحمن محمد عبد الفتاح عبد الله، سوزان حسني محمود السيد، نبيل قدري عبد الباقي عبد الباقي، أنصاف فارس محمد ثابت، محمد حسني أبو عجيلة، محمد عيد سيد محمود، حسين أنور أحمد عطية، طارق هلال عبد السميع، محمود محمد محمود يوسف، وهالة كمال متولي.