تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - يترقب جمهور الكرة المصرية موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو فى العاشرة مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

تنقل قناة أون سبورت مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من النجوم السابقين.

نجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا مهما على جيبوتى، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزوالي بالمغرب في إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يحسم فيها منتخب مصر التأهل إلى المونديال بعد نسخ: "1934 و1990، و2018".

24 لاعبا فى قائمة الشرف

وضمت قائمة منتخب مصر التى اختارها حسام حسن 24 لاعبا نالوا شرف التأهل مع المنتخب للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة وجاءت كالتالى..

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، أسامة فيصل.