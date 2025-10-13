نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- المستشار الألماني: لولا جهد الرئيس السيسي ما توصلنا إلى اتفاق وقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاسمة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالدور المصري القيادي في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بالمستشار الألماني على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المستشار الألماني استهل اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس السيسي على الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أنه "لولا جهد الرئيس السيسي ما كان يمكن التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي".

وأعرب ميرتس عن تقدير بلاده العميق للدور المصري المحوري في تيسير المفاوضات بين الأطراف، مشددًا على أن ألمانيا تأمل في أن يمتد السلام ليشمل جميع أرجاء المنطقة، ومؤكدًا استعداد برلين للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة ودعم التنمية الإنسانية فيه.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الثنائية التي يعقدها الرئيس السيسي مع قادة العالم المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تهدف إلى ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز جهود إعادة الإعمار ودعم مسار حل الدولتين.