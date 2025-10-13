نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: من المهم تعزيز تواجد كبرى الشركات الألمانية في السوق المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز تواجد كبرى الشركات الألمانية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن مصر توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، لا سيما في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع الدول العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المستشار الألماني وجّه الشكر للرئيس السيسي على الجهود التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أنه "لولا جهد الرئيس المصري لما تحقق هذا الاتفاق".

وأعرب المستشار الألماني عن تقدير بلاده الكبير للدور المصري المحوري في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى استعداد ألمانيا للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والإنسانية.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة، مشددًا على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.