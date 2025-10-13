نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد القوات الجوية في الذكرى 93 لتأسيسها: نواصل مسيرة التطوير.. ورجالنا على أهبة الاستعداد لحماية سماء الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء طيار أ.ح عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، أن الاحتفال بالذكرى الثالثة والتسعين لتأسيس القوات الجوية المصرية يتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة في تاريخ الوطن.

وقال إن رجال القوات الجوية جسّدوا في الرابع عشر من أكتوبر ملحمة بطولية خالدة خلال معركة المنصورة الجوية، التي أثبتت كفاءتهم القتالية العالية وقدرتهم على تحقيق النصر رغم تفوق العدو النوعي والعددي.

وأضاف أن القوات الجوية المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا نوعيًا شاملًا بفضل توجيهات القيادة السياسية والعسكرية، شمل تحديث طرازات الطائرات متعددة المهام والطائرات الموجهة والهليكوبتر، ما أسهم في رفع القدرات القتالية وزيادة الجاهزية لتنفيذ مختلف المهام بدقة وسرعة وكفاءة عالية.

وأشار إلى أن منظومة التطوير لم تقتصر على التسليح فقط، بل امتدت إلى رفع كفاءة القواعد الجوية والمطارات وإنشاء منشآت جديدة بمعايير عالمية استعدادًا لاستقبال أحدث الطائرات، بالتوازي مع تطوير منظومات التدريب وتأهيل الأفراد باستخدام المحاكيات الحديثة والمشاركة في تدريبات مشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، كان آخرها تدريب «النجم الساطع 2025» الذي شهد مشاركة واسعة وتكتيكات متقدمة.

وأكد قائد القوات الجوية أن رجالها يواصلون الليل بالنهار لتنفيذ المهام المكلفين بها، سواء داخل الحدود أو خارجها، إلى جانب دورهم الإنساني في الإغاثة والإجلاء ونقل المساعدات الطبية والغذائية للأشقاء في الأزمات، مشيرًا إلى الجهود الأخيرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأوضح أن مصر أثبتت ريادتها أيضًا في مجال الطيران والفضاء من خلال تنظيم معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 بمدينة العلمين الجديدة، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة أكثر من 300 شركة ووفود من 100 دولة، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير للنسخة الأولى سيكون دافعًا قويًا لتنظيم النسخة الثانية عام 2026 بمستوى أكثر تطورًا واتساعًا.

وفي ختام كلمته، وجّه اللواء صقر التحية والتقدير لرجال القوات الجوية من ضباط وضباط صف وجنود، مؤكدًا أنهم سيظلون على أهبة الاستعداد للدفاع عن سماء الوطن وحماية مقدساته، متمسكين بقيم العسكرية المصرية الأصيلة وشعارهم الخالد: «إلى العلا.. في سبيل المجد».