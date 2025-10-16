نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير «أكساد»: نرفض بناء السدود العملاقة لخطورتها الكبيرة.. ونفذنا مشروعات وفرت المياه بنسبة 400% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور نصر الدين العبيد، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، رفض المنظمة لإقامة السدود العملاقة في المناطق العربية، نظرًا لخطورتها الكبيرة وما تسببه من فقدان كميات ضخمة من المياه نتيجة التبخر.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «إدارة أصول البنية التحتية من أجل الاستدامة»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير من أسبوع القاهرة الثامن للمياه.



وأوضح «العبيد» أن منظمة «أكساد» نفذت عشرات السدود الجبلية الصغيرة منخفضة التكلفة، التي لا تتسبب في فقدان المياه بالتبخر مثل السدود الكبرى، كما أنها أكثر أمانًا وتسهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية.

وأشار إلى أن المنظمة تهتم بالمناطق التي تعاني من التغيرات المناخية وندرة المياه، وتعمل على النهوض بالقطاعين النباتي والحيواني، من خلال تنفيذ بحوث ومشروعات مشتركة في مختلف الدول العربية.

وأضاف أن نصيب الفرد في المنطقة العربية لا يتجاوز 1000 متر مكعب من المياه سنويًا، مؤكدًا أن المنطقة تواجه خطرًا حقيقيًا بسبب نقص الموارد المائية والتغير المناخي الذي يؤثر مباشرة على القطاع المائي.

ولفت إلى أن «أكساد» نفذت العديد من المشروعات التي تسهم في التخفيف من حدة الضغط على الموارد المائية، من بينها مشروعات حصاد مياه الأمطار، وإنشاء البحيرات الجبلية لتوفير مياه إضافية للري التكميلي في المناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن رفع كفاءة الري يعد أحد أهم القضايا التي تعمل عليها المنظمة ضمن جهود الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بهدف التكيف مع التغيرات المناخية التي تهدد القطاع المائي في الدول العربية.

وأوضح «العبيد» أن من أبرز مشروعات المنظمة «إعادة تأهيل الموارد الطبيعية المتدهورة في محافظة مطروح»، مشددًا على ضرورة التركيز على المناطق الجبلية، لما توفره هذه المشروعات من استقرار للسكان وتعزيز للموارد المائية.

وأكد أن مشروعات «أكساد» ساعدت في زيادة كميات المياه المتاحة بنسبة تصل إلى 400%، وهو ما يحقق الهدف الأساسي للمنظمة في تخفيف الضغوط عن قطاع المياه وتحسين جودة مياه الري ودعم الاستدامة البيئية.



يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

وركزت أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.