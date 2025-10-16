نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: «نهر النيل قدس الأقداس».. ولن نتهاون مع التعديات على مجراه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الإعلام شريك أساسي في دعم رسالة الوزارة التوعوية، موضحًا أن التعاون بين الوزارة ووسائل الإعلام ضروري لفهم ونقل الرسائل بدقة، خاصة عند تناول القضايا الحساسة مثل قضايا المياه.

جاء ذلك خلال جلسة تسليم جوائز “مسابقة على القد”؛ لتقييم الممارسات الزراعية الجيدة التي أدت إلى ترشيد مياه الري، والمنعقدة ضمن فعاليات اليوم الختامي لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، بحضور عدد من كبار الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المصرية.

وأوضح وزير الري أن ما شهدته بعض المناطق في الدلتا من غمر للأراضي نتيجة ارتفاع منسوب النيل، سببه التعديات على مجرى النهر من قبل بعض المواطنين الذين أقاموا مباني مخالفة داخل حرم النيل، مشددًا على أن «لنهر النيل حرمًا تجري فيه المياه بالقانون».

وأضاف أن هذه التعديات تؤثر سلبًا على نحو 50 مليون مواطن يعيشون في الدلتا، إذ تؤخر أو تمنع وصول المياه إليهم، مؤكدًا أن التعدي على النيل مشكلة خطيرة لا بد من حلها جذريًا، قائلًا: «نهر النيل هو قدس الأقداس، ولا بد من إزالة كلالتعديات لإيصال المياه إلى مواطني الدلتا».

كما أشار سويلم إلى واقعة تعدٍ على أحد أخوار قطاع رشيد، حيث أقام بعض المواطنين طريقًا غير شرعي تسبب في حجز المياه وارتفاع منسوبها داخل المجرى، ما أدى إلى غمر أراضي طرح النيل التي تعد جزءًا من مجرى النهر الطبيعي.

يُشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يُعقد تحت عنوان “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامةالموارد المائية”، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

وتتناول أجندة الأسبوع خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.