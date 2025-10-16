نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير المياه بجنوب إفريقيا: 2.4 مليار شخص بلا مياه آمنة.. وعلينا مضاعفة الاستثمار في البنية التحتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ديفيد ماهلوبو، نائب وزير المياه والصرف الصحي بجنوب إفريقيا، إن العالم يواجه أزمة مائية حقيقية، حيث يوجد أكثر من 2.4 مليار شخص لا يحصلون على مياه آمنة، و2.6 مليار شخص لا تتوافر لديهم خدمات صرف صحي مناسبة، وهو ما يتطلب تحركًا عالميًا عاجلًا لضمان الحق في المياه للجميع.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «إدارة أصول البنية التحتية من أجل الاستدامة»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الخامس والأخير من أسبوع القاهرة الثامن للمياه.



وأشار نائب وزير المياه والصرف الصحي بجنوب إفريقيا إلى أن الزيادة السكانية المتسارعة في مختلف أنحاء العالم تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب التركيز على تعزيز وتطوير البنية التحتية في جميع القطاعات الحيوية.

وأوضح «ماهلوبو» أنه بحلول عام 2050 ستشهد دول العالم زيادة سكانية تُقدّر بنحو 55% مقارنة بعدد السكان الحالي، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الموارد والبنية التحتية، ويؤثر بشكل مباشر على خدمات المياه والصرف الصحي.

وأشار نائب وزير المياه إلى أن العديد من الدول تعاني من ضعف الاستثمار في البنية التحتية، مما يحد من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدًا ضرورة زيادة التمويل الموجه لمشروعات المياه والصرف وتطويرها بشكل مستدام.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

وركزت أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.