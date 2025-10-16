نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة الاتحاد الأوروبي: توفير كل قطرة مياه في مصر يصنع الفارق ويمنح الأمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت أنجلينا إيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أهمية حملات ترشيد المياه، مشيرة إلى أن توفير كل قطرة مياه في مصر يصنع الفارق ويعزز الأمل في مستقبل مستدام.

جاء ذلك خلال جلسة تسليم جوائز “مسابقة على القد”، لتقييم الممارسات الزراعية الجيدة التي ساهمت في ترشيد مياه الري، والمنعقدة ضمن فعاليات اليوم الختامي لأسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي إن تطوير البنية التحتية للمياه يمثل خطوة أساسية لتوفيرها وترشيد استخدامها، مؤكدة أهمية مسابقات التوعية مثل “على القد” في تشجيع المواطنين على تغيير سلوكيات هدر المياه.

وأضافت إيخورست أن الأمل يتضاعف عندما نحافظ على كل قطرة مياه، مشددة على ضرورة تعاون الجامعات والطلاب مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في حملات التوعية، لضمان انتشار ثقافة ترشيد المياه في المجتمع.

يُذكر أن وزارة الموارد المائية والري تنظم عدة مسابقات خلال فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، من بينها “مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه”، التي استقبلت 334 مشروعًا تأهل منها 181 للمرحلة الأولى.

أما “مسابقة مبادرة على القد”، فقد تأهلت بها 7 فيديوهات و9 ملصقات من خمس جامعات هي: القاهرة، البريطانية، الجلالة، السويس، والأزهر.