رئيس الوزراء: النيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المساومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 05:24 مساءً -

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، في ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن مصر تواجه منظومة مائية معقدة واعتماد يفوق 98% على نهر عابر، متابعا أن تغير المناخ في مصر يفرض تحديات إضافية على دلتا النيل، مؤكدا أن النيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المساومة.

وأكد أن مياه النيل قضية وجودية لا تهاون فيها، وأن دول حوض النيل لا تعانى شحاً في الموارد المائية، متابعا لقد كانت مصر ومازالت شريكا فاعلا في دعم التنمية للدول الأفريقية إيمانا منها أن التنمية الحقيقة تقوم على التكامل وليس على الإضرار بالآخرين.

وقال رئيس الوزراء، أن النيل لا يمنحه أحد بل نظام بيئى مشترك بين الدول، وأن الادعاء بوجود نسب مساهمة في نهر النيل يتنافي مع العلم والقانون، مشيرا إلى أن المؤتمر أصبح منصة عالمية يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار حول المياه والتنمية المستدامة والتحديات المائية.

وتابع خلال كلمته: أسبوع القاهرة للمياه شهد جلسات ومناقشات في ظل ما يشهده العالم من تغييرات مناخية، وأسبوع القاهرة للمياه أصبح منبر عالمى لتبادل الخبرات وصياغة الحلول العلمية.