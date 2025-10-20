سفارة قطر: نثمن التعاون مع مصر لتلبية الاحتياجات العاجلة لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 02:37 مساءً - أعربت سفارة قطر عن ترحيب الدولة بالتعاون مع مصر فى تلبية الاحتياجات الإنسانية لأهل غزة؛ جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته سفارة قطر بالقاهرة لتسليط الضوء على التعاون المصرى القطرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة فى قطاع غزة؛ بمشاركة الدكتورة مريم بنت على المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ويوسف بن أحمد الكوارى الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحمد البشرى مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد فى الهلال الأحمر القطرى .
وأضافت السفارة؛ أن لقاء اليوم يجسد التعاون المصرى القطرى في الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وهذا امتدادًا للعلاقات الثنائية التى تتميز بالتعاون والتقارب على المستويات كافة.
وأستطردت: لقد تجسدت أهمية هذا التعاون أيضًا فى الجهود المشتركة بين مصر وقطر وصولًا إلى نجاح قمة شرم الشيخ للسلام لإنهاء معاناة غزة.
وأكدت أن الأرقام لا تعبر عن المعاناة الحقيقية لأهل القطاع ، فوفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية فإن هناك ١٥٧ طفلا توفوا بسبب سوء التغذية.
جدير بالذكر أنه فى إطار جهود إعادة الإعمار، بدأت لجنة إعمار غزة منذ الأربعاء الماضى أعمال إزالة الركام وفتح الطرق، لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وآمن إلى مختلف مناطق القطاع.
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت إطلاق دولة قطر جسرا بريا لنقل المساعدات القطرية الإنسانية لقطاع غزة، وأن الدولة ستقوم بإرسال 86 ألف خيمة لإيواء سكان قطاع غزة، ضمن جسر المساعدات الإنسانية الذي أُطلق لتخفيف معاناة المدنيين.