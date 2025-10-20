سفارة قطر: نثمن التعاون مع مصر لتلبية الاحتياجات العاجلة لقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 02:37 مساءً - أعربت سفارة قطر عن ترحيب الدولة بالتعاون مع مصر فى تلبية الاحتياجات الإنسانية لأهل غزة؛ جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته سفارة قطر بالقاهرة لتسليط الضوء على التعاون المصرى القطرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة فى قطاع غزة؛ بمشاركة الدكتورة مريم بنت على المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ويوسف بن أحمد الكوارى الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحمد البشرى مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد فى الهلال الأحمر القطرى .

وأضافت السفارة؛ أن لقاء اليوم يجسد التعاون المصرى القطرى في الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وهذا امتدادًا للعلاقات الثنائية التى تتميز بالتعاون والتقارب على المستويات كافة.