عاجل| الحكومة: الاحتياطي النقدي يواصل الاستقرار ويكفي لتلبية احتياجات السوق

أحمد جودة - القاهرة - الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مطمئنة يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للدولة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، تناول أحدث مستجدات الاحتياطي من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه متوافر عند مستويات مطمئنة تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، وتدعم استقرار سعر الصرف في السوق المحلية.

نتائج إيجابية لسياسات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي

وأوضح الحمصاني أن هذا الاستقرار يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها الدولة المصرية في إدارة الموارد المالية والنقدية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار السوق وتحقيق الانضباط المالي والنقدي.

وأشار إلى أن تلك الجهود تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، وتدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز الاحتياطيات النقدية.

التزام الدولة باستراتيجية الاستقرار المالي والنقدي

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدولة تواصل تطبيق استراتيجية الاستقرار المالي والنقدي التي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات الخارجية ويضمن استدامة الموارد النقدية.