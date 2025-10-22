نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاميه: زيزو لن يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الزمالك هو من طلب من اتحاد الكرة تأجيل القضية لمدة شهر.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" زيزو له عند الزمالك 82 مليون و502 ألف جنيه، وعندنا درجات في التقاضي بدأت مع اتحاد الكرة، وهناك الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتابع:" زيزو قدم مستندات تثبة أحقيته في الحصول على 82 مليون جنيه، وورقنا كامل، والزمالك حصل على نسخة من المذكرة، واتحاد الكرة أجل القضية شهر بناءً على طلب من الزمالك وحضر الجلسة موجود ويثبت ذلك".

هل زيزو مديون للزمالك؟:" مين قال كده؟.. وأين المستندات والأوراق التي تثبت أحقيتهم في الحصول، ويوجد بند في عقد اللاعب بحصول النادي على نسبة من الإعلانات".

وشدد:" الزمالك قدم مستندات صرف مسددة لزيزو على عقود سابقة وليست للعقد الأخير، وقبل تحرير العقد والإيصاالات منذ عام 2021، والزمالك لا يمتلك أي مستندات جديدة".

وواصل:" لم تطرح مطلقًا فكرة تنازل زيز عن مستحقاته مع الزمالك، بسبب ظروف النادي المالية، وغير صحيح عن حصول والد زيزو على 30 مليون عمولة من الأهلي".

وعن فتوح قال:" أحمد فتوح لاعب من طراز فريد، وسيعود لصفوف منتخب مصر في الفترة القادمة، وأتمنى انتقاله لصفوف الأهلي".

وعن طارق مصطفى قال: تقدمنا بشكوى ضد أحمد ياسر للنائب العام، وعلمت أن اللاعب اعتذر، وطارق مصطفى لن يتنازل".

