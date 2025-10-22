نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تتابع اللمسات النهائية قبل افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر تستعد للحظة تاريخية.. الحكومة تراجع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير

الحكومة تتابع اللمسات النهائية قبل افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. تتابع الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اللمسات النهائية قبل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، والمُقام على مساحة ضخمة تطل مباشرة على أهرامات الجيزة.

الاجتماعات تتواصل بين رئاسة الوزراء ووزارتي السياحة والآثار، والثقافة، وعدد من الجهات السيادية، لضمان خروج الحدث في أبهى صورة تليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم.

المتحف المصري الكبير.. تحفة معمارية عالمية

يُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف عصور التاريخ المصري القديم، بينها مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد منذ اكتشافها.

ويمتد المتحف على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، ويحتوي على قاعات عرض ضخمة، وسلالم ملكية تزينها تماثيل ضخمة للفراعنة، إضافة إلى قاعات مؤتمرات، ومكتبة أثرية عالمية، ومركز للترميم يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط.

متابعة حكومية مكثفة

قالت مصادر مسؤولة بوزارة السياحة والآثار إن الحكومة تُجري مراجعات ميدانية مستمرة لأعمال التجهيزات والعرض المتحفي والإضاءة والتقنيات التفاعلية، استعدادًا للافتتاح الذي من المنتظر أن يُعلن عنه رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكدت أن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في كل تفاصيل المشروع، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف سيكون حدثًا عالميًا غير مسبوق يضع مصر على خريطة السياحة الثقافية من جديد.

تصريحات هيئة المتحف المصري الكبير

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن “التحضيرات تسير على قدم وساق”، وأن فرق العمل تعمل كخلية نحل لإنجاز آخر اللمسات في العرض المتحفي، ونظام الإضاءة، والتشطيبات النهائية للقاعات.

وأضاف أن الافتتاح سيشهد مشاركة واسعة من قادة وزعماء دول وشخصيات ثقافية عالمية، مع تغطية إعلامية مباشرة تُبث عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن الترتيبات تشمل تنظيم عروض فنية وموسيقية مستوحاة من التراث المصري القديم.

حدث ينتظره العالم

حسب وزارة الخارجية، من المقرر أن تشارك السفارات المصرية بالخارج في بث مراسم الافتتاح عبر روابط إلكترونية موحدة، لضمان وصول الحدث إلى مختلف دول العالم.

ويتوقع الخبراء أن يتابع أكثر من ملياري مشاهد حول العالم فعاليات الافتتاح، ليصبح واحدًا من أبرز الأحداث الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

كما توقعت منظمة السياحة العالمية أن يساهم الافتتاح في زيادة عدد زوار مصر بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الأول، مع تعزيز مكانتها كعاصمة للثقافة والتاريخ في المنطقة.

المتحف.. رسالة من الماضي إلى المستقبل

المتحف المصري الكبير لا يهدف فقط إلى عرض الآثار، بل يقدم تجربة تفاعلية شاملة توظف أحدث تقنيات العرض والإضاءة لتعريف الزوار بتاريخ مصر بطريقة حديثة ومبهرة.

ويُعد المشروع أحد أهم إنجازات الدولة الحديثة في ملف الحفاظ على التراث وتعزيز القوة الناعمة لمصر عالميًا.

مصر على بُعد خطوات من افتتاح تاريخي يروي للعالم عظمة حضارتها. الحكومة تُنهي التفاصيل الأخيرة، والعالم يترقب المشهد الكبير الذي سيُعيد تعريف السياحة الثقافية في القرن الجديد.