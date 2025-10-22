نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث «الأوقاف» للفجر: مبادرة «صحح مفاهيمك» تجد تعاونا قويا من مختلف الوزارات والهيئات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جهود «الأوقاف» لمواجهة التطرف بعد توجيهات «السيسي».. حوار مع المتحدث الرسمي للوزارة

«رسلان» لـ «دوت الخليج»: نواصل التحصين من الفكر المتطرف و«صحح مفاهيمك» تجد تعاونًا قويًا من مختلف الوزارات والهيئات

اجتمع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، منذ يومين، ليستعرض معه مبادرة «صحح مفاهيمك» وبرنامج الطفل وتطوير إدارة أصول الأوقاف، ووجّه بمواصلة جهود تحصين الفكر ومواجهة التطرف. وفي محاولة لمعرفة أبرز الخطوات القادمة من وزارة الأوقاف بعد اجتماع الرئيس السيسي وتوجيهاته، تواصلت جريدة وموقع «دوت الخليج» مع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي للوزارة.

وإلى نص الحوار:

1/ أبرز الخطوات التي ستنفذها الأوقاف خلال الفترة القادمة بعد اجتماع الرئيس السيسي مع الوزير؟

نواصل جهود التحصين من الفكر المتطرف؛ ونتوسع في الندوات والقوافل والحضور في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، كما نكثف الحضور الميداني عبر قوافل متعددة التخصصات لتقديم محتوى شاف وواف للفئات العمرية المختلفة. ويُضاف إلى ذلك تكثيف التعاون مع المؤسسات النظيرة في البلدان المختلفة لتقديم التجربة المصرية الرائدة في مكافحة الفكر المتطرف. أما على مستوى منسوبي الوزارة، فالوزارة عاكفة على استمرار جهود التدريب في شتى التخصصات، حتى اللغات الأجنبية، لتزويد الأئمة بما يلزم من علوم شرعية وعربية وجوانب من علوم الاجتماع والنفس والقانون والإدارة والسياسة العامة؛ حتى يكونوا على بينة وإدراك مستنير لما حولهم.

2/ هل حملة صحح مفاهيمك تتعاون معاها كل الوزارات حاليًا؟ أبرز ردود الأفعال على الحملة في الشارع إيجابي أم سلبي؟

تجد مبادرة «صحح مفاهيمك» تعاونًا قويًا من مختلف الوزارات والهيئات والمجالس والمراكز، وتحظى بقبول واسع وانتشار قوي عبر مختلف الوسائل وآليات التنفيذ؛ ولا شك أنها أسفرت عن انطباعات إيجابية في أوساط الناس.