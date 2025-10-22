نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة: "حياة كريمة" تواصل الإنجاز.. الانتهاء من مشروعات 610 قرى واستكمال البنية التحتية في المراحل المتبقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع"، مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بالكامل بلغ 610 قرى من إجمالي 1477 قرية مستهدفة ضمن المرحلة الأولى، فيما وصلت نسب التنفيذ في 745 قرية إلى ما بين 80 و95%، بينما تتراوح نسب التنفيذ في 108 قرى ما بين 60 و80%.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من 30 يوليو الماضي وحتى 20 أكتوبر الجاري، تم الانتهاء من مشروعات 63 قرية جديدة، كما تم خلال نفس الفترة الانتهاء من تنفيذ 677 مشروعًا، واستلام 1427 مشروعًا في قطاعات متعددة تشمل التعليم، والصحة، والمرافق، والخدمات العامة.