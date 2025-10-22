نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصلت (26) منشأة صحية على الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد، وفقًا لمعايير “GAHAR” الحاصلة على الاعتماد الدولي من “الإسكوا”، وذلك بعد تقييم دقيق للخدمات الصحية المقدمة بهذه المنشآت.



وشملت القرارات منح “الاعتماد المبدئي” لكل من مستشفى المنوفية العسكري بالمنوفية، ومستشفى دمنهور العسكري بالبحيرة، بعد استيفائهما لمتطلبات معايير الاعتماد الصادرة عن “جهار”، وذلك في ضوء ما تقوم به إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة من جهود متميزة لتطوير منظومتها الصحية ودعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.



وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لدعم وتأهيل المنشآت الصحية بالإسكندرية من مختلف القطاعات، بما يعزز جاهزية المحافظة لتطبيق المنظومة الجديدة، وافقت اللجنة على منح الاعتماد الكامل لـ”معامل الدكتور بديوي” بعد اجتيازها جميع مراحل التقييم، إلى جانب منح شهادة الاعتماد المبدئي لكل من:

• مستشفى برج العرب الجامعي بالإسكندرية

• مستشفى سيتي التخصصي بالإسكندرية



وتضمنت القرارات تجديد اعتماد مستشفى الكاشف التخصصي بأسوان (مبدئيًا)، ومعمل المختبر بالسويس، وفقًا لمعايير “جهار”، بما يمثل خطوة محورية لدعم استدامة جودة الخدمات الصحية وضمان استمرارية التزام منشآت محافظات المرحلة الأولى بتطبيق معايير الجودة.



وأشار التقرير إلى نجاح ست منشآت تابعة لهيئة الرعاية الصحية في الحصول على الاعتماد الكامل أو المبدئي، مقسمة إلى ثلاث منشآت حاصلة على “الاعتماد المبدئي”، وهي:

• مستشفى دراو المركزي بأسوان

• وحدة طب أسرة الكيلو 9

• وحدة طب أسرة وادي غرندل بجنوب سيناء

إلى جانب منح الاعتماد الكامل لكل من:

• وحدة طب أسرة غرب أسوان بأسوان

• وحدة طب أسرة الكرّو بأسوان

• وحدة طب أسرة منشية الخزان بأسوان



كما كشف التقرير عن نجاح ست وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظتي سوهاج والمنوفية، من خارج مرحلتي التأمين الصحي الشامل، في استيفاء متطلبات “الاعتماد المبدئي”، بما يعكس اتساع نطاق تطبيق معايير الاعتماد بمنشآت الرعاية الأولية ليشمل مختلف المحافظات، وهي:

• وحدة طب أسرة المنطقة السكنية الخامسة عشرة بالمنوفية

• وحدة طب أسرة الكوامل بحري بسوهاج

• وحدة طب أسرة أم دومة بسوهاج

• وحدة طب أسرة النغاميش بسوهاج

• مركز طب أسرة الجلاوية بسوهاج

• مركز طب أسرة البِرَيّا بسوهاج



كما تضمنت القرارات حصول سبع منشآت صحية تابعة للقطاع الخاص، ضمن محافظات المرحلة الأولى، على شهادة الاعتماد الكامل وفق معايير GAHAR، تأكيدًا على إدراك مقدمي الخدمة للمزايا التنافسية التي تمنحها للمنشآت المعتمدة في سوق الخدمات الصحية، من خلال التزامها بمعايير تواكب أحدث الممارسات الدولية وتضمن استدامة التميز والجودة، وشملت كلًا من:

• مركز الطارق للعلاج الطبيعي والتأهيل بالإسماعيلية

• مركز أوركيدا للنساء والتوليد ومساعدة الإنجاب بالإسماعيلية

• معمل ألفا لاب بالإسماعيلية

• صيدلية مايكل صموئيل جبرة بالإسماعيلية

• صيدلية د. أسامة عبد الحميد بالإسماعيلية

• مركز د. رشا فرج الله بالسويس

• مركز أسوان للعيون والليزر بأسوان



وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المنشآت الصحية التي لا تتمكن من تحقيق الدرجات المطلوبة لاجتياز أي من مستويات الاعتماد، تتلقى من الهيئة تقارير تفصيلية توضّح نقاط الضعف ومجالات عدم التوافق التي يتعين العمل على تحسينها، وذلك قبل أن تتقدم المنشأة بطلب جديد لإجراء زيارة تقييمية تمهيدًا لإعادة عرضها على لجنة الاعتماد للنظر في إجازتها.

وأضاف أن هذا النهج يأتي ضمن سياسة الهيئة في بناء قدرات المؤسسات الصحية وتعزيز مفهوم التحسين المستمر للجودة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أعلى مستويات الأمان وسلامة المريض.

وأشار إلى أن الهيئة لا تعتبر عدم اجتياز الاعتماد نهاية المطاف، بل بداية لمسار تصحيحي يضمن أن جميع المنشآت الصحية بكافة المحافظات تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو دعم جميع مقدمي الخدمة الصحية لتحقيق التميز والاستدامة في الأداء.

ودعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جميع المنشآت الصحية إلى التواصل مع إدارة الدعم الفني بالهيئة عبر القنوات الرسمية أو من خلال موقعها الإلكتروني www.gahar.gov.eg، للحصول على الإرشاد والمساندة في تنفيذ خطط التحسين واستيفاء متطلبات الاعتماد، تأكيدًا لحرص الهيئة على دعم مقدمي الخدمة الصحية في تطبيق معايير الجودة وتحقيق خدمات صحية آمنة وفعالة لكل المواطنين.