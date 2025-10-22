يويفا تستعرض قائمة أسرع 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 08:29 مساءً - كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، دخل قائمة أسرع 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 34.3 كيلومترًا في الساعة.

اينتراخت ضد ليفربول

وتصدر القائمة لويس أوبيندا لاعب يوفنتوس بسرعة 36.2 كم/ساعة، متقدمًا على الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم مارسيليا (35.8 كم/ساعة)، فيما جاء الهولندي جيريمي فريمبونج لاعب ليفربول في المركز الثالث بسرعة 35.6 كم/ساعة.

وعانى محمد صلاح من تراجع على مستوى تسجيل الأهداف هذا الموسم عن الأعوام الماضية ما ساهم في تلقيه عددًا من الانتقادات بالرغم من تصدره الأرقام في ليفربول.

وأظهرت الاحصائية أن محمد صلاح أسرع لاعب من الدوري الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة الى نادي ليفربول متفوقًا على جيريمي فيريمبونج.

وفيما يلي ترتيب أسرع لاعبي البطولة حتى الآن:

لويس أوبيندا (يوفنتوس) – 36.2 كم/ساعة

بيير إيمريك أوباميانج (مارسيليا) – 35.8 كم/ساعة

جيريمي فريمبونج (ليفربول) – 35.6 كم/ساعة

كريم أديمي (بوروسيا دورتموند) – 35.4 كم/ساعة

راؤول بيلانوفا (أتالانتا) – 35 كم/ساعة

برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) – 35 كم/ساعة

بيدرو نيتو (تشيلسي) – 34.9 كم/ساعة

جيد سيبنز (توتنهام) – 34.5 كم/ساعة

نونو مينديز (باريس سان جيرمان) – 34.4 كم/ساعة

تيموثي ويا (مارسيليا) – 34.3 كم/ساعة

لويد كيلي (يوفنتوس) – 34.3 كم/ساعة

محمد صلاح (ليفربول) – 34.3 كم/ساعة

ماسون جرينوود (مارسيليا) – 34.3 كم/ساعة