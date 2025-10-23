أخبار مصرية

القصر الملكي البلجيكي يبرز استقبال الملك فيليب للرئيس السيسي.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أكتوبر 2025 07:28 مساءً - أبرز الحساب الرسمي للقصر الملكي البلجيكي، استقبال الملك فيليب ملك بلجيكا ، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وذلك بنشر صورا من الاستقبال داخل القصر الملكي في بروكسل.

 

وقال حساب القصر الرسمي عبر منصة X: "الملك يستقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في القصر الملكي".

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك فيليب، ملك بلجيكا، وذلك بالقصر الملكي ببروكسل، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

 

استقبال الملك فيليب ملك بلجيكا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصرّح  السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال الرسمي شهدت اصطفاف حرس الشرف الملكي بساحة القصر، حيث كان الملك فيليب في مقدمة مستقبلي الرئيس، واصطحب إلى مكتبه الخاص، حيث تم التقاط صورة تذكارية أمام مكتب الملك.

الملك فيليب ملك بلجيكا، والرئيس عبد الفتاح السيسي
 

 

