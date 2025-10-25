نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسعار اتحركت تاني.. مفاجآت في سعر السمك والجمبري النهارده السبت 25 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل ما تنزل السوق.. اعرف أسعار السمك والجمبري النهارده

الأسعار اتحركت تاني.. مفاجآت في سعر السمك والجمبري النهارده السبت 25 أكتوبر 2025.. شهدت أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق المصرية اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، حالة من التباين بين الارتفاع والاستقرار، حسب آخر تحديث صادر عن بوابات الأسعار الرسمية وشُعب الثروة السمكية. ووفقًا للتجار، فإن السوق يشهد تحركات طفيفة في الأسعار متأثرة بتكاليف النقل والعرض والطلب، في ظل استقرار نسبي في حركة البيع قبل نهاية الأسبوع.

أسعار الجمبري اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الجمبري مستويات متفاوتة حسب الحجم، حيث بلغ سعر الجمبري الجامبو نحو 589.44 جنيهًا للكيلو، في حين وصل الجمبري الوسط إلى 348.33 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات بارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة الطلب من المطاعم والفنادق.

أسعار الأسماك الشعبية والمجمدة

واصلت بعض أنواع الأسماك المجمدة استقرارها، حيث سجل سعر الماكريل المجمد نحو 118.89 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر السردين المجمد نحو 111.79 جنيهًا، بينما وصل سعر مكرونة سويسي إلى 119.47 جنيهًا.

كما استقر سعر المرجان الوسط عند 120 جنيهًا، وسجل الحدادي نحو 71.25 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر الكابوريا إلى 158.89 جنيهًا، وسعر السبيط إلى 376.32 جنيهًا.

سعر السمك البلطي اليوم

يُعد البلطي من أكثر الأنواع تداولًا في السوق المصري، وقد سجل اليوم تراجعًا طفيفًا في بعض المحافظات. وبلغ سعر البلطي الصغير نحو 72.14 جنيهًا للكيلو، بينما وصل البلطي الأسواني إلى 101.67 جنيهًا.

وسجل سعر فيليه البلطي نحو 157.5 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر البلطي الممتاز نحو 110.95 جنيهًا.

توقعات الأسعار القادمة

وفقًا لمصادر من داخل سوق العبور، من المتوقع أن تشهد أسعار الأسماك ارتفاعًا محدودًا مع بداية الأسبوع المقبل، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء في فصل الشتاء وارتفاع تكلفة الأعلاف والنقل. كما أشار تجار إلى أن أسعار الجمبري خاصة من الأحجام الكبيرة قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% خلال نوفمبر المقبل.