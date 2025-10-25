نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي وإيجل نوار بث مباشر (لايف) في دوري أبطال إفريقيا 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بث مباشر (لايف) في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026، والتي تقام مساء السبت الموافق 25 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير للفريق الأحمر الطامح في مواصلة نتائجه المميزة على المستويين المحلي والقاري.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوز ثمين في مباراة الذهاب ببوروندي بهدف دون رد، أحرزه المهاجم جراديشار، ليضع المارد الأحمر قدمًا في دور المجموعات من البطولة الأهم في القارة السمراء. ومع ذلك، يدرك المدير الفني ييس توروب أن المهمة لم تُحسم بعد، وأن الحذر واجب أمام خصم يسعى لقلب الطاولة على بطل إفريقيا التاريخي.

الأهلي يسعى لتأكيد تفوقه القاري واستعادة لقب دوري الأبطال

يطمح النادي الأهلي خلال مباراة إيجل نوار البوروندي بث مباشر إلى تحقيق فوز جديد يؤكد به عودته القوية في البطولة الأفريقية بعد خسارة اللقب الموسم الماضي على يد صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة توروب في مصالحة الجماهير الغاضبة من الأداء المتراجع في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري، رغم الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.



ويأتي اللقاء ضمن خطة الأهلي للعودة بقوة إلى منصات التتويج الأفريقية، لا سيما أن الفريق يمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه المواجهات الحاسمة، مستندًا إلى تاريخه الكبير في البطولة التي توج بها من قبل 11 مرة، كأكثر نادٍ تتويجًا في القارة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بنفس التشكيل الذي اعتمد عليه المدير الفني في لقاء الذهاب مع بعض التعديلات الطفيفة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – مروان عطية – محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – جراديشار.

ويمتاز هذا التشكيل بتوازن هجومي ودفاعي واضح، حيث يعتمد توروب على سرعة الأطراف من خلال زيزو وبن شرقي، مع استغلال الكرات الطولية خلف دفاعات إيجل نوار، بينما يشكل بن رمضان وعطية محور توازن في وسط الملعب للسيطرة على الإيقاع ومنع أي هجمات مرتدة.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار بث مباشر (لايف) في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بث مباشر (لايف) يوم السبت 25 أكتوبر 2025، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق صافرة البداية في تمام:

الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

السادسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر.

ويُقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري متوقع أن يتجاوز 50 ألف مشجع، بعد موافقة الجهات الأمنية على فتح المدرجات أمام الجماهير لدعم الفريق في مشواره الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بث مباشر

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وإيجل نوار لايف عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع أن تُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4 بتعليق عربي، كما ستُتاح خدمة البث المباشر على تطبيق بي إن كونكت للمشتركين.

ويمكن أيضًا متابعة اللقاء لحظة بلحظة عبر البث المباشر الكتابي على المواقع الإخبارية والرياضية الكبرى.

الأهلي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاراته الأخيرة

يدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيًا بانتصاراته المتتالية محليًا، حيث فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز ليتصدر جدول الترتيب مؤقتًا، وهو ما منحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة إيجل نوار.

ويركز الجهاز الفني على تطوير الجانب الهجومي وتحسين عملية إنهاء الفرص أمام المرمى، خاصة بعد إهدار العديد من الفرص في المباريات الماضية.

كما حرص توروب خلال التدريبات الأخيرة على تصحيح بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في لقاء الاتحاد، بجانب تدريب اللاعبين على تنفيذ الكرات الثابتة، التي قد تكون سلاحًا حاسمًا في مواجهة الفريق البوروندي.

طموح إيجل نوار البوروندي في قلب الطاولة

في المقابل، يسعى فريق إيجل نوار البوروندي إلى تحقيق مفاجأة كبيرة أمام الأهلي، إذ يحتاج للفوز بفارق هدفين للعبور إلى دور المجموعات.

ويُدرك الجهاز الفني للفريق البوروندي صعوبة المهمة في استاد القاهرة أمام جمهور الأهلي، لكنه يعوّل على سرعة لاعبيه في الهجمات المرتدة واستغلال أي أخطاء دفاعية من المارد الأحمر.

وأكد المدير الفني لإيجل نوار أن فريقه سيهاجم منذ البداية، مشيرًا إلى أن "كرة القدم لا تعرف المستحيل"، وأن لديهم الثقة في تقديم أداء قوي رغم الفارق الكبير في الخبرة والإمكانات.

جماهير الأهلي ترفع شعار «لا بديل عن الفوز»

تترقب جماهير الأهلي المباراة بشغف كبير، رافعة شعار "لا بديل عن الفوز"، خاصة بعد الأداء المتذبذب في بعض المباريات الأخيرة.

ويأمل الجمهور في مشاهدة أداء قوي يليق بتاريخ النادي الأفريقي العريق، واستعادة الهيبة القارية التي غابت الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يحتفل مشجعو الأهلي مبكرًا في مدرجات استاد القاهرة حال تسجيل الفريق هدفًا مبكرًا يبدد أي مخاوف من المفاجآت.

الأهلي يسعى لتصحيح المسار الأفريقي

تُعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار اختبارًا مهمًا قبل دخول الفريق مرحلة المجموعات من دوري الأبطال، وهي المحطة التي يسعى من خلالها الأهلي لاستعادة اللقب الغالي بعد غياب عام واحد فقط.

ويمتلك الأهلي كل المقومات لتحقيق هدفه هذا الموسم، سواء من حيث العناصر المميزة أو الخبرة الفنية، بالإضافة إلى دعم جماهيري هائل يشكل دافعًا قويًا نحو منصة التتويج.

وإذا تمكن الأهلي من عبور عقبة إيجل نوار بسلام، فسيبدأ التحضير الجاد لمباريات دور المجموعات التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بث مباشر (لايف) تمثل خطوة حاسمة في طريق المارد الأحمر نحو استعادة عرشه الأفريقي. اللقاء يُقام يوم السبت 25 أكتوبر في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، وتنقله شبكة بي إن سبورتس حصريًا. الأهلي يدخل المباراة متسلحًا بالثقة والرغبة في التأهل، بينما يحلم إيجل نوار بكتابة تاريخ جديد في البطولة القارية.