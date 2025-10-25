نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية ضد الأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مع نظيره فريق الأخدود اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري السعودي.
موعد مباراة القادسية ضد الأخدود
وتنطلق صافرة بداية مباراة القادسية والأخدود مساء اليوم في تمام الساعة 5:40 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:40 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأخدود
تردد قناة ثمانية
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.