موعد مباراة القادسية ضد الأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية ضد الأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مع نظيره فريق الأخدود اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري السعودي.

موعد مباراة القادسية ضد الأخدود

وتنطلق صافرة بداية مباراة القادسية والأخدود مساء اليوم في تمام الساعة 5:40 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:40 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأخدود

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

