نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة القادسية ضد الأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مع نظيره فريق الأخدود اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري السعودي.

موعد مباراة القادسية ضد الأخدود

وتنطلق صافرة بداية مباراة القادسية والأخدود مساء اليوم في تمام الساعة 5:40 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:40 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأخدود

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.