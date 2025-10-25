طقس الأحد.. حار نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 03:24 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 26 أكتوبر، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول اليل مائل للبرودة في آخره.

ويشهد الطقس شبورة مائية من 9:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.