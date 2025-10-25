نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يلتقي إيجل نوار في مباراة العودة لإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يلتقي إيجل نوار في مباراة العودة لإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي مساء اليوم عند الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في ظل غياب 9 لاعبين عن المشاركة.

وأعلن المدير الفني الدنماركي يس توروب عن استبعاد اللاعبين التسعة وهم: محمد الشناوي للإجهاد، إمام عاشور بسبب الإصابة بفيروس (A)، أحمد رضا، حسين الشحات، محمد شريف، وأشرف داري للإصابة، كريم فؤاد لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بالإضافة إلى محمد عبد الله وأحمد عابدين لأسباب فنية.

كما أعلن توروب قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار، والتي ضمت: محمد سيحا، مصطفى شوبير، ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، نيتس جراديشار، أحمد عبد القادر، محمد شكري، مروان عطية، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا**.

ويأتي اللقاء بعد فوز الأهلي في مباراة الذهاب بهدف نظيف على ملعب الفريق البوروندي، ما يمنح الفريق الأحمر أفضلية كبيرة قبل مواجهة الإياب ويقربه من حسم التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويأمل الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يضمن له التأهل بأريحية إلى دور المجموعات، مع التركيز على الحفاظ على صدارة الأداء الدفاعي وتقليل الأخطاء التي قد تستغلها مهاجمو إيجل نوار. ويعول توروب على خبرة لاعبيه الكبار مثل تريزيجيه وأشرف بن شرقي وزيزو لحسم المباراة في الشوط الأول إن أمكن، لتسهيل المهمة على بقية الفريق في مواجهة اليوم.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة، رغم الغيابات، حيث سيحاول إيجل نوار اللعب على الهجمات المرتدة واستغلال أي فرصة للتسجيل، في محاولة لتعديل نتيجة الذهاب. ويعد اللقاء فرصة لجماهير الأهلي لمتابعة مستوى لاعبي الفريق البدلاء والمشاركة في دعم الفريق لتحقيق الهدف المنشود والتأهل دون ضغوط إضافية.



موعد المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي**، وتنقل المباراة حصريًا قناة أون تايم سبورتس 1 ضمن الحقوق الحصرية لبث مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي للمباراة:



محمد سيحا – مصطفى شوبير – ياسين مرعي – عمر كمال عبد الواحد – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – ياسر إبراهيم – محمود حسن تريزيجيه – نيتس جراديشار – أحمد عبد القادر – محمد شكري – مروان عطية – أشرف بن شرقي – محمد مجدي أفشة – مصطفى العش – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا.