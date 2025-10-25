نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الريال السعودي النهارده في مصر.. مفاجأة في أعلى بنك بيع وشراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الريال السعودي النهارده في مصر.. شوف أعلى بنك بيبيع وبيشتري بكام!

سجّل سعر الريال السعودي اليوم في مصر تحركات جديدة أثارت اهتمام المسافرين والمعتمرين والتجار، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لمعرفة أحدث أسعار صرف الريال مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة. ويأتي ذلك في ظل استقرار نسبي في سوق الصرف المحلي، مع ترقب لأي تغييرات قد تطرأ قبل موسم العمرة.

أسعار الريال السعودي اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنوك المصرية صباح السبت 25 أكتوبر 2025، بلغ سعر شراء الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.06 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع نحو 13.19 جنيهًا.

وفي بنك مصر جاءت الأسعار متقاربة، حيث وصل سعر الشراء إلى 13.06 جنيهًا والبيع إلى 13.19 جنيهًا.

أما في بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر الشراء 13.04 جنيهًا وسعر البيع 13.22 جنيهًا، وهو من أعلى الأسعار في السوق.

وفي بنك قناة السويس سجّل الريال السعودي 13.03 جنيهًا للشراء و13.21 جنيهًا للبيع، بينما استقر في بنك التجاري الدولي CIB عند 13.07 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع.

أعلى بنك بيع وشراء للريال السعودي اليوم

جاء بنك الإسكندرية في صدارة البنوك التي تقدم أعلى سعر بيع للريال السعودي اليوم في مصر عند 13.22 جنيهًا، يليه بنك CIB بنفس القيمة تقريبًا، ما يجعلهما الخيار الأفضل لمن يرغب في شراء العملة السعودية.

أما أعلى سعر شراء فكان من نصيب البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 13.06 جنيهًا، ما يجعلهما الأكثر تنافسية لمن يبيع الريال للبنوك.

تحليل السوق.. هل يستمر الثبات؟

يُرجح خبراء الاقتصاد أن يشهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية، وغياب أي متغيرات حادة في الطلب على العملة السعودية.

لكن مع اقتراب موسم العمرة في شهر رجب وشعبان، قد تشهد الأسعار زيادة طفيفة نتيجة ارتفاع الطلب من شركات السياحة والمعتمرين.

نصائح للمواطنين قبل تحويل العملة

ينصح الخبراء المواطنين بضرورة مقارنة الأسعار في أكثر من بنك قبل الشراء أو البيع، خاصةً مع وجود فروقات طفيفة بين البنوك. كما يُفضل الاعتماد على القنوات الرسمية لتجنب التعامل مع السوق السوداء التي قد تفرض أسعارًا غير دقيقة