نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «مجانًا ودون تشفير».. بث مباشر لـ مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، وبخاصة جماهير النادي الأهلي، نحو استاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت 25 أكتوبر، حيث يلتقي المارد الأحمر مع فريق إيجل نوار البوروندي في مواجهة الإياب ضمن دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف تأكيد تفوقه في مباراة الذهاب التي حسمها لصالحه خارج الديار بهدف نظيف، أحرزه مدافع الفريق البوروندي بالخطأ في مرماه بعد عرضية من محمد هاني. ويسعى الفريق بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى دور المجموعات، في ظل الروح العالية والانتصارات المتتالية التي حققها محليًا وقاريًا، أبرزها الفوز الأخير على الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

في المقابل، يدخل إيجل نوار اللقاء بحثًا عن الفوز بفارق هدفين لقلب الطاولة والتأهل للدور التالي، مستغلًا أي أخطاء دفاعية قد يرتكبها لاعبو الأهلي. ورغم صعوبة المهمة، إلا أن الفريق البوروندي يطمح لتقديم أداء قوي أمام بطل إفريقيا التاريخي.

القنوات الناقلة وموعد المباراة



تُبث مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي مباشرة عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط. وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمةعلى استاد القاهرة الدولي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إيجل نوار



حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

الوسط: محمد علي بن رمضان - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - جراديشار

قائمة الأهلي للمباراة



حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا

الوسط: محمد علي بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بن شرقي - أحمد عبدالقادر - تريزيجيه - زيزو - طاهر محمد

الهجوم: محمد شريف - نيتس جراديشار

ويأمل جمهور القلعة الحمراء أن يواصل الفريق عروضه القوية الليلة، ليحجز مقعده رسميًا في دور المجموعات ويبدأ رحلة جديدة نحو التتويج بالنجمة الأفريقية الثانية عشرة.

