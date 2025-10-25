كامل الوزير يبحث مع سفير المغرب بالقاهرة سبل التعاون في مجالي الصناعة والنقل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل محمد ايت وعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتعاون في مجال النقل بين البلدين الشقيقين، في ضوء ما يجمع مصر والمغرب من روابط تاريخية وأواصر أخوة ومصير مشترك.

وأكد الوزير في بداية اللقاء أن العلاقات المصرية المغربية تمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل العربي والإفريقي، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى التجربة المغربية في مجال صناعة السيارات بوصفها تجربة ناجحة تستحق التقدير، وأن التعاون في هذا المجال يمكن أن يشهد آفاقًا جديدة من خلال تبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن النمو الصناعي في المغرب وتطور منظومته الصناعية يوفران خبرات وشراكات يمكن الاستفادة منها في تطوير سلاسل التوريد المحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الصناعية، مشيداً بمستوى الصناعات الجوية في المملكة المغربية، حيث تمتلك المغرب تجربة متقدمة في تصنيع الطائرات ومكوناتها، مما جعلها من الدول الرائدة إقليميًا في هذه الصناعة.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحب بجميع الاستثمارات المغربية، وتحرص على توفير المناخ الداعم والمحفز للمستثمرين من الدول الشقيقة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى بناء شراكات صناعية حقيقية تحقق التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.

ومن جانبه أعرب محمد ايت وعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة عن اعتزازه بعمق العلاقات بين البلدين، مشيدًا بما تشهده مصر من طفرة في مجالات البنية التحتية والصناعة والنقل، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.