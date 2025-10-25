اليوم آخر موعد للتنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 أكتوبر 2025 02:24 مساءً - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم ليكون آخر موعد للتنازل عن الترشح في خوض انتخابات مجلس النواب، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد للإجراءات الانتخابية، ومن المقرر أن تنشر الهيئة القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب غدًا الأحد في الجريدة الرسمية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس الماضي، القائمة النهائية لأسماء المترشحين علي النظام الفردي والقوائم عن الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025.