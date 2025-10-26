نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باستثمارات 12 مليون دولار.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع "بونالو" للصناعات البلاستيكية والخشبية بالسخنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مصنع "بونالو للصناعات البلاستيكية والخشبية" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويُعد المصنع من المشروعات الرائدة في إنتاج الرخام الصناعي وألواح بدائل الخشب (WPC)، إضافة إلى الأبواب والنوافذ المصنعة من مادة (UPVC)، وهي منتجات حديثة تسهم في خفض الاعتماد على الموارد الطبيعية وتدعم مفهوم التصنيع المستدام.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تسعى إلى تشجيع الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، موضحًا أن هذا النوع من المشروعات يعزز قدرات الاقتصاد الوطني بما يقدمه من منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "بونالو" يعكس تطور المنظومة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، لا سيما في الصناعات المعتمدة على المواد المركبة والمستدامة، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين ضمن توجه الدولة نحو الصناعة الخضراء.

واستمع الدكتور مدبولي خلال جولته إلى شرح من محمد زاهر جمال، المدير التنفيذي وصاحب المصنع، الذي أوضح أن المصنع يُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 12 مليون دولار، وتصل طاقته الإنتاجية الحالية إلى 14 طنًا يوميًا، على أن ترتفع إلى 56 طنًا يوميًا عقب استكمال تشغيل خطوط الإنتاج.

وأضاف المدير التنفيذي أن المصنع يوفر أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، مع خطط مستقبلية لتوسيع الإنتاج وزيادة العمالة، مؤكدًا أن المشروع يُعد نموذجًا متكاملًا لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى مواد جديدة قابلة للاستخدام، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأخشاب الطبيعية وحماية الغابات، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.