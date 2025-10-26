الداخلية: مشاجرة المنيا خلاف عائلي تمت تسويته عرفيًا.. ونحذر من ترويج شائعات طائفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - بالنسبة لما تم تداوله بعدد من الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى القرى بمركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا ، ومحاولة البعض تصويرها بكونها ذات أبعاد طائفية.

أكد مصدر أمنى على أن المشاجرة المشار إليها نشبت لخلاف بين عائلتين نتيجة إرتباط فتاة بأحد أبناء العائلة الأخرى وقد حاول البعض إضفاء الأبعاد الطائفية حيال الواقعة لإختلاف الديانة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الشاب على ذمة القضية

أعقب ذلك تصالح العائلتين خلال جلسة صلح عرفية وفقاً للعادات والتقاليد السائدة بالقرية وأن ذلك لا يتعارض مع الإجراءات القانونية المتخذة، وتحذر وزارة الداخلية من محاولات البعض إستغلال الواقعة للنيل من حالة الترابط الأخوى بين عنصرى الأمة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم حيالهم.